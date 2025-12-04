La pobreza en Argentina se ubicó en 36,3% al cierre del tercer trimestre del año, de acuerdo con el informe difundido por el Observatorio de la Deuda Social Argentina (ODSA) de la Universidad Católica Argentina (UCA). La cifra representa una caída en relación con el 45,6% registrado en igual período de 2024.

El estudio detalla que la pobreza medida por ingresos descendió al 36,6%, consolidando una mejora respecto del pico alcanzado el año pasado, cuando se había marcado el valor más alto desde 2005. Con este resultado, el indicador alcanza su nivel más bajo desde 2018.

En cuanto a la indigencia, el informe señala que el índice se redujo al 6,8% en el tercer trimestre, tras haber llegado al 11,2% en el mismo período del año anterior. El descenso se vincula con variaciones en los ingresos de los hogares y con la recuperación de algunos indicadores laborales durante el período analizado.

El ODSA-UCA remarcó que los datos corresponden a la medición basada en ingresos y que el seguimiento continuará en los próximos meses para evaluar la evolución del panorama social hacia fin de año.