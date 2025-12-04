El 'nuevo Telefe' pone en vilo el contrato de Marley para 2026

La venta de Telefe y la subsiguiente renovación de autoridades han generado un verdadero cimbronazo en el medio, obligando a que figuras históricamente ligadas a la emisora se pregunten sobre su futuro. Marley se encuentra en esta lista, ya que a esta altura del año, aún no ha recibido un llamado concreto para definir si será tenido en cuenta o no para el 2026. El conductor, no obstante, parece manejar la situación con tranquilidad.

Consultado sobre si continuará en el canal, Marley fue claro: "Espero que sí pero ahora hay un nuevo Telefé". El presentador comentó que, si bien se reunió con Scaglione, y "todo súper bien y hay buena onda pero no sé". Detalló que el canal siempre quiso reponer El Show de la tarde, el ciclo que hacía con Flor Peña, pero están evaluando otras opciones. Marley expresó sus propias ambiciones laborales: "Estoy tratando de armar un programa nuevo que ideé hace muchos años, hay que ver si se da eso también". Además, señaló que desea un programa de juegos, aunque reconoció que el Mundial está en medio. Finalizó su declaración sobre el canal indicando: "Ya veremos, me dijeron que me iban a llamar y aún no lo hicieron".

La incertidumbre general se ve agravada por una de las nuevas políticas de los dueños del Canal, que consiste en no sostener figuras con sueldo si no tienen un programa en el aire. A pesar de esto, Marley se muestra sereno y cree que la nueva política no cambia su ecuación. El conductor, quien por primera vez produjo íntegramente Por el mundo en 2025 convirtiéndolo en un éxito de rating y facturación (junto con Otro día perdido de Mario Pergolini), confía en sus capacidades.

Marley aseguró que puede trabajar en cualquier lado, pero que su prioridad es la calidad del proyecto: "Yo calculo que seguiré con ellos pero si no se da y me proponen algo en otro lado que me divierte, lo hago". Enfatizó que su motivación no es solo aparecer en pantalla: "No quiero hacer cosas solo por el hecho de estar, para eso me quedo en casa con los chicos".