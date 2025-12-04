Pampita reaviva la polémica con la China Suárez en nueva publicidad

Carolina "Pampita" Ardohain, una de las figuras más reconocidas de la televisión, ha aceptado participar en una campaña publicitaria que reactiva la histórica disputa con la actriz Eugenia "China" Suárez. Pese a que desde el incidente del motor home con la China Suárez y Benjamín Vicuña en 2015 se había esforzado por mantener la paz, aceptando a Eugenia como 'la novia del padre de sus hijos' y compartiendo eventos familiares en armonía, el conflicto subyacente sigue latente.

La modelo ha aprendido que, "a fuerza de golpes durísimos, es que siempre es mejor reír" al enfrentar los malos momentos, por lo que decidió aceptar una propuesta para realizar comentarios picantes sobre la China Suárez en la nueva campaña.

La apuesta publicitaria de DirecTV, grabada junto al exarquero Sergio Goycochea en el contexto del Mundial, generó gran revuelo. Durante el comercial, Pampita debía nombrar una serie de países, pero el guion contemplaba una excepción notable. Cuando el ex arquero preguntó si el país de China integraba el denominado "grupo de la suerte," Pampita respondió de manera tajante: "No. China, no".