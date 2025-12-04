La Mona Jiménez en el quirófano: los detalles de la intervención urgente

Tras una noche memorable en La Plata, donde miles de seguidores lo ovacionaron en el Estadio Único, Carlos “La Mona” Jiménez debió bajar del escenario para priorizar su salud. Luego de un show cargado de energía y música, en el que se lució junto a figuras como el Mono de Kapanga y Carlos Tévez, el ícono del cuarteto se sometió a una intervención quirúrgica.

La cirugía, programada de antemano, fue para tratar una hernia, y se llevó a cabo sin mayores complicaciones. Según explicaron allegados, esta lesión se originó como una consecuencia de una operación previa en 2023, cuando le extirparon el bazo. Las hernias postoperatorias son frecuentes en estos casos, y aunque no son de gravedad, deben atenderse inmediatamente para evitar problemas a futuro.

Publicidad

La intervención se realizó en Córdoba, y la evolución ha sido excelente. El cuartetero ya recibió el alta médica, se encuentra en reposo y está cumpliendo con todas las indicaciones profesionales. Quienes lo rodean aseguran que está de muy buen ánimo y que el procedimiento quirúrgico salió tal como se había planificado. Por ahora, solo necesita tiempo y calma antes de volver a presentarse.

En un paréntesis previo a la operación, es importante recordar que su actuación en La Plata fue tan impactante que, además del fervor del público, finalizó con un reconocimiento muy significativo: la ciudad lo declaró “Visitante Ilustre” y le fue entregada la llave de la ciudad. Emocionado por el gesto, el cantante agradeció a sus seguidores y subrayó que, después de tantos años, sigue sintiendo “el corazón temblar de alegría” cada vez que canta.

Publicidad

Mientras La Mona se recupera rodeado de afecto y bajo el seguimiento médico, sus fanáticos ya especulan sobre su agenda. Si el proceso continúa favorablemente, la próxima fecha clave para el ídolo es el 10 de enero, día en que se espera su participación en el festival Bum Bum, programado en el estadio Kempes. El plan actual se limita a descansar y esperar que el cuerpo se recupere tras la intervención, dejando al mundo del cuarteto en una breve pausa.