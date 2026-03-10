Pablo Aimar, integrante del cuerpo técnico de la Selección argentina, expresó su preocupación por la sede de la Finalissima frente a España y sostuvo que la prioridad debe ser disputar el partido en un lugar seguro. “Esperamos jugar donde sea seguro”, afirmó el exfutbolista al referirse a la incertidumbre que rodea la organización del encuentro.

El partido, que enfrentará al campeón de la Copa América con el ganador de la Eurocopa, está previsto para el 27 de marzo y originalmente iba a disputarse en el estadio Lusail, en Qatar. Sin embargo, el contexto internacional y la tensión en Medio Oriente generaron dudas sobre la realización del evento en esa sede.

Ante ese escenario, desde el entorno de la Selección argentina admiten que aún no hay definiciones sobre dónde se jugará el encuentro. Aimar explicó que el plantel mantiene la motivación por disputar el partido, pero insistió en que la prioridad es que existan condiciones de seguridad para todos los protagonistas.

Mientras tanto, las autoridades del fútbol internacional analizan alternativas en caso de que Qatar no pueda albergar el evento. Entre las opciones que trascendieron aparecen ciudades europeas como Londres, aunque por el momento no hay una confirmación oficial sobre el cambio de sede.

La Finalissima es el duelo que enfrenta a los campeones de Sudamérica y Europa. En esta edición se medirán Argentina, campeona de la Copa América, y España, ganadora de la Eurocopa, en un partido que reúne a dos de las selecciones más fuertes del fútbol mundial.