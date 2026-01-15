Alberto Cormillot, de 87 años, generó preocupación al presentarse en su espacio radial con un cuello ortopédico tras verse involucrado en un accidente automovilístico. El incidente ocurrió en la vía pública mientras el profesional realizaba sus actividades habituales, lo que derivó en una necesaria atención médica. El propio doctor aclaró que la situación se produjo cuando su vehículo fue impactado por la parte posterior.

Al ser consultado por sus colegas sobre el suceso y el uso del dispositivo, Cormillot relató: “Me chocaron de atrás el auto y tuve el golpe, sentí un latigazo en el cuello”.

Respecto a la comodidad del collar, el médico explicó: “No es incómodo, al contrario. Es cómodo porque te alivia el dolor, no te deja hacer ningún movimiento que sea inconveniente. Están dos tipos de collares, los duros, y estos que son de una espuma fuerte. Limitan el dolor, pero no molestan”.

Asimismo, detalló las diferencias entre los elementos ortopédicos y su uso personal: “Hay dos tipos de cosas, están los duros, esos que ves en la ambulancia cuando te llevan, hay un accidente, y estos son como una espuma de goma fuerte. Entonces lo que hace es limitar el dolor. Duermo con el puesto. Sí, sí, sí, duermo con el puesto y me siento cómodo”. A pesar del susto, Cormillot se mostró de buen ánimo e incluso bromeó sobre su situación actual: “Creo que no lo voy a dejar de usar, es la nueva tendencia”.