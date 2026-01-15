A pesar de su larga lista de logros, Lionel Messi aún tiene desafíos por delante. Uno de los más destacados es convertirse en el máximo goleador de la historia de los Mundiales, récord que actualmente posee el exfutbolista alemán Miroslav Klose con 16 goles. Con el Mundial 2026 a la vista, Klose reconoció que su registro podría ser superado.

“El récord se batirá pronto. O lo consigue Lionel Messi en este Mundial, o, a más tardar, Kylian Mbappé en el siguiente”, afirmó Klose, actual entrenador del Nürnberg. El astro argentino acumula 13 goles y ocupa el quinto puesto del ranking histórico, mientras que Mbappé lo sigue con 12 tantos.

El alemán reflexionó sobre su carrera y recordó otros hitos que lo distinguen: es el jugador con más victorias en Mundiales y el único en haber disputado cuatro semifinales.

Actualmente, el top 10 de goleadores en la historia de la Copa del Mundo es:

1- Miroslav Klose: 16 goles

2- Ronaldo: 15 goles

3- Gerd Müller: 14 goles

4- Just Fontaine: 13 goles

5- Lionel Messi: 13 goles

6- Kylian Mbappé: 12 goles

7- Pelé: 12 goles

8- Jürgen Klinsmann: 11 goles

9- Sándor Kocsis: 11 goles

10- Gabriel Batistuta: 10 goles

Con Messi activo y Mbappé en ascenso, el récord de Klose podría no mantenerse por mucho tiempo, y el Mundial 2026 será la primera oportunidad para que la historia del fútbol viva un nuevo capítulo goleador.