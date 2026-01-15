El ECO tendrá un aumento de entre el 20% y 30% a partir de febrero

El sistema de Estacionamiento Controlado (ECO) implementado en la ciudad tendrá un incremento en sus tarifas a partir del próximo 1° de febrero. El ajuste, que oscilará entre un 20% y un 30%, fue confirmado este jueves por el jefe de Gabinete de la Municipalidad de Capital, César Aguilar, durante la conferencia de prensa habitual.

Según explicó el funcionario, la medida responde a un proceso de actualización de costos y mantenimiento del servicio que regula el estacionamiento en el microcentro y zonas aledañas. El objetivo declarado es no solo acompañar la evolución de los gastos operativos del sistema, sino también fomentar una mayor rotación de vehículos en los espacios públicos, especialmente en las áreas de mayor demanda.

Tarifas vigentes y cómo se aplicará el aumento

Actualmente, los valores del ECO se dividen en tres zonas:

Zona 1 (Microcentro): $150 por la primera media hora y $5 por cada minuto adicional.

Zona 2 (Fuera del microcentro): $100 por la primera media hora y $3,33 por minuto adicional.

Periferia: $80 por la primera media hora y $2,66 por minuto adicional.

El porcentaje exacto de incremento (20% o 30%) sobre estas tarifas base aún se está definiendo, así como su aplicación específica en cada una de las franjas horarias y zonas. La municipalidad comunicará los nuevos valores definitivos en los próximos días.

Posible ampliación del área regulada

Además del ajuste tarifario, el jefe de Gabinete adelantó que la comuna estudia una posible ampliación del área donde opera el estacionamiento medido. Las zonas en análisis incluyen:

Una extensión hacia el norte, hasta las calles Maipú y Urquiza.

Una expansión hacia el sur, abarcando sectores como calle Brasil.

Una ampliación hacia el este, posiblemente hasta Patricia Sanjuanina o Estados Unidos.

Esta eventual modificación, que busca ordenar el estacionamiento en nuevas áreas de alta congestión, será evaluada y sometida a consulta en los próximos meses. Por el momento, la única medida confirmada para febrero es el aumento en las tarifas vigentes.