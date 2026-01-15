La inteligencia artificial (IA) se consolida en el ámbito escolar y ya forma parte de la rutina de alumnos, docentes y directivos. Un informe de Unicef, la Encuesta Kids Online Argentina 2025, reveló que el 76% de los chicos de entre 9 y 17 años conoce la IA generativa y que el 58% afirma haberla utilizado, principalmente para resolver tareas escolares (66%). También se la emplea de manera recreativa para consultas de interés (44%), pruebas de la herramienta (33%) o por diversión (24%).

El Observatorio de Argentinos por la Educación, junto a investigadores del MIT, destaca que la IA aplicada al aprendizaje mejora la experiencia educativa mediante sistemas de tutoría inteligente, aprendizaje adaptativo, retroalimentación inmediata y búsqueda semántica de contenidos. Además, facilita la inclusión de estudiantes con discapacidades o barreras idiomáticas mediante tecnologías de asistencia.

Los docentes también se benefician: pueden generar contenidos y materiales en minutos, diversificar ejercicios, automatizar evaluaciones y analizar el progreso de los estudiantes para diseñar intervenciones personalizadas. Esto permite optimizar la enseñanza, reducir la carga de trabajo y mejorar la atención individualizada.

Sin embargo, los especialistas advierten sobre riesgos importantes. El uso indiscriminado de IA puede fomentar aprendizajes superficiales, reducir la autonomía y el pensamiento crítico, generar aislamiento social y facilitar deshonestidad académica. Además, el sesgo algorítmico puede derivar en evaluaciones injustas o decisiones educativas problemáticas, por lo que se recomienda supervisión humana constante y ética.

En síntesis, la inteligencia artificial se perfila como una herramienta transformadora en las escuelas, potenciando la enseñanza y el aprendizaje, pero requiere un uso responsable para no comprometer el desarrollo integral de los estudiantes.