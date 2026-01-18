Alerta en Zapala: buscan intensamente a la hermana del "Huevo" Acuña

La comunidad de Zapala, en la provincia de Neuquén, se encuentra movilizada tras la desaparición de Fabiana Edith Muñoz, de 42 años. Se trata de la hermana del futbolista campeón del mundo, Marcos “Huevo” Acuña, cuya familia reside en la localidad donde nació el jugador de River.

El paradero de la mujer es desconocido desde el pasado viernes, lo que ha generado un fuerte despliegue de las fuerzas de seguridad y una situación de alerta constante en su entorno.

Publicidad

La búsqueda reviste una urgencia especial debido a que la mujer requiere cuidados específicos por su estado de salud. Su madre, Sara, brindó detalles sobre la situación y manifestó: “Mi hija sufre de esquizofrenia, ayer (viernes) se perdió y no la encontramos por ningún lado”. Ante este escenario de fragilidad emocional, tanto allegados como autoridades han multiplicado los esfuerzos para localizarla.

La Policía de Neuquén difundió los datos físicos de Fabiana para facilitar su identificación: es de tez trigueña, tiene cabellos castaños, ojos oscuros y es de contextura delgada. Fue vista por última vez en su casa, ubicada en la calle Antártida Argentina, casa 26. Al momento de ausentarse, llevaba puesto un gorro negro y una campera tipo rompeviento verde, además de un jean azul y calzado deportivo rosa.