La Dirección Provincial de Vialidad (DPV) emitió un comunicado informando cortes en avenida de Circunvalación por obras de mantenimiento.

El ente informó que este martes 6 de enero, a partir de las 23, se realizará un corte total de calzada en la RN A 014 (Avenida de Circunvalación - Anillo Interno). El corte se extenderá hasta las 6 del miércoles 7 de enero.

Publicidad

Además, destacó que habrá trabajos estarán a cargo del personal de la DPV, quienes realizarán el recambio de elementos de defensa metálica en el tramo comprendido entre el puente de calle Libertador (este, zona Santa Lucía) y el puente de calle 9 de Julio.

Vialidad provincial recomienda a los conductores transitar con precaución, respetar al personal que trabaja en la zona y seguir las señales preventivas y obligatorias para garantizar la seguridad vial durante las tareas de mantenimiento.