Alertan corte en Avenida de Circunvalación por mantenimiento
POR REDACCIÓN
La Dirección Provincial de Vialidad (DPV) emitió un comunicado informando cortes en avenida de Circunvalación por obras de mantenimiento.
El ente informó que este martes 6 de enero, a partir de las 23, se realizará un corte total de calzada en la RN A 014 (Avenida de Circunvalación - Anillo Interno). El corte se extenderá hasta las 6 del miércoles 7 de enero.
Además, destacó que habrá trabajos estarán a cargo del personal de la DPV, quienes realizarán el recambio de elementos de defensa metálica en el tramo comprendido entre el puente de calle Libertador (este, zona Santa Lucía) y el puente de calle 9 de Julio.
Vialidad provincial recomienda a los conductores transitar con precaución, respetar al personal que trabaja en la zona y seguir las señales preventivas y obligatorias para garantizar la seguridad vial durante las tareas de mantenimiento.