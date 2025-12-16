Este lunes, en el barrio Santa Rita de Mar del Plata, dos niños ingresaron a la comisaría decimosexta para alertar sobre la situación de su madre, de 28 años, quien estaba encerrada y había sido golpeada por su pareja.

Según fuentes policiales citadas por el portal 0223, los menores relataron que la mujer estaba retenida en una vivienda ubicada cerca de las calles San Salvador y Cuba. Inmediatamente, efectivos del Comando de Patrullas y de la comisaría se dirigieron al lugar y constataron la denuncia.

Publicidad

Durante el operativo, los policías encontraron a la mujer con lesiones leves y lograron reducir al agresor, un joven de 25 años. Además de haberla golpeado y mantenerla encerrada, el hombre volvió a amenazarla frente a los efectivos.

El fiscal de Flagrancia, Eduardo Layús, dispuso que el acusado quede alojado en la Unidad Penal N°44 de Batán hasta que preste declaración en Tribunales. La causa fue iniciada por los delitos de privación ilegítima de la libertad y amenazas.

Publicidad

Las autoridades recuerdan que la Línea 144 ofrece atención telefónica especializada a mujeres víctimas de violencia de género las 24 horas, los 365 días del año. Este servicio es anónimo, gratuito y de alcance nacional, y brinda orientación, contención y derivación a servicios locales.