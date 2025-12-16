Tras su fallecimiento, cuáles son las cinco mejores películas del actor Peter Greene

Peter Greene nunca fue una estrella tradicional de Hollywood, pero sí un actor capaz de incomodar, fascinar y dejar marca en cada aparición. Dueño de una intensidad poco común, se convirtió en un rostro clave del cine independiente de los años 90 y en un villano inolvidable dentro del cine comercial. Estas son cinco películas que explican por qué su nombre sigue siendo de culto.

Clean, Shaven (1993)

Sinopsis: Greene interpreta a un hombre con esquizofrenia que intenta reconstruir su vida mientras es perseguido por la policía. El film se sumerge en su mente fragmentada con una crudeza poco habitual. Es considerada su actuación más impactante y una de las más perturbadoras del cine independiente estadounidense.

Pulp Fiction (1994)

Sinopsis: En el tramo final del film de Quentin Tarantino, Greene encarna a Zed, un personaje secundario pero clave, asociado a una de las escenas más tensas y recordadas de la película. Su breve aparición fue suficiente para volverlo inolvidable.

The Mask (1994)

Sinopsis: Como Dorian Tyrell, Greene interpreta al principal antagonista del personaje de Jim Carrey. Elegante, violento y ambicioso, su villano aporta un contraste oscuro dentro de una comedia dominada por el humor y el exceso visual.

Laws of Gravity (1992)

Sinopsis: Ambientada en Nueva York, la película sigue a dos amigos atrapados en pequeños delitos y decisiones equivocadas. Greene construye un personaje realista y contenido, muy representativo del cine urbano independiente de comienzos de los 90.

Blue Streak (1999)

Sinopsis: En esta comedia de acción, Greene vuelve al rol de criminal frío y calculador, enfrentándose al personaje de Martin Lawrence. Aunque más liviana que sus trabajos anteriores, consolidó su imagen como antagonista efectivo.

Con pocos papeles protagónicos pero actuaciones intensas, Peter Greene construyó una filmografía breve y contundente que aún hoy sigue generando interés entre cinéfilos y amantes del cine de culto.