Más del 60% de los argentinos tuvo que ajustar sus gastos cotidianos durante el último mes, en un contexto de consumo restringido y creciente endeudamiento. Así lo indica el último informe de la consultora Moiguer, correspondiente al cuarto trimestre de 2025, que expone las dificultades que atraviesan los hogares pese a una mejora en las expectativas económicas.

Según el relevamiento, el 62% de las personas redujo gastos de su presupuesto diario y el 50% afirmó quedarse sin dinero antes de terminar el mes. Desde la consultora advirtieron que “la situación de los hogares no acompaña el crecimiento de la esperanza”, y señalaron que el consumo continúa siendo limitado mientras el escenario laboral se vuelve cada vez más complejo.

El estudio muestra una aparente contradicción entre percepción y realidad económica. Las expectativas positivas sobre el futuro crecieron del 33% al 42% entre el tercer y el cuarto trimestre del año, pero al mismo tiempo las restricciones aumentaron del 35% al 37%, reflejando que la mejora en el ánimo aún no se traduce en una recuperación del poder de compra.

Uno de los datos más preocupantes del informe es el nivel de endeudamiento. El 57% de los hogares argentinos se encuentra endeudado, lo que representa un aumento de siete puntos porcentuales respecto del primer trimestre de 2025, consolidando una tendencia que condiciona el consumo presente y futuro.

En cuanto a la forma en que se distribuyen los ajustes, el 23% de los encuestados comenzó a recortar gastos en los últimos meses, mientras que un 18% ya se mantiene en un nivel de consumo bajo, sin margen para nuevas reducciones. A su vez, el 22% aseguró que venía ajustado desde antes y que debió profundizar aún más los recortes para poder llegar a fin de mes.

A pesar del escenario actual, el informe señala una leve mejora en las expectativas de cara a 2026. El 53% de las personas cree que su capacidad de compra se expandirá en el futuro cercano, un dato que refleja cierta confianza, aunque todavía convive con fuertes limitaciones económicas y altos niveles de endeudamiento.

Entre los gastos que más recortaron o directamente cancelaron los argentinos durante 2025 se destacan el uso de taxis y aplicaciones de transporte (70%), las salidas recreativas (70%), el consumo de bebidas alcohólicas (69%), golosinas y chocolates (69%) y los tradicionales asados con amigos o familia (67%).

En contrapartida, hubo rubros que se mantuvieron o incluso aumentaron. El uso del transporte público creció en el 67% de los casos y el uso de vehículos propios en el 51%. También se registró un incremento en actividades deportivas (46%), servicios de streaming (46%) y, en menor medida, el consumo de primeras marcas en alimentos (36%).