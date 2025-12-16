La causa por el brutal asesinato del director Rob Reiner y de su esposa Michele Singer dio un giro decisivo en las últimas horas. La investigación ahora se enfoca en los rastros de sangre hallados en una habitación de hotel y en una serie de testimonios que complican seriamente a Nick Reiner, hijo de la pareja y principal acusado del doble crimen.

Según fuentes policiales, el guionista de 32 años se hospedó durante la madrugada del domingo en el hotel The Pierside, ubicado en Santa Mónica. Empleados del establecimiento descubrieron posteriormente una escena perturbadora: la ducha llena de sangre, manchas hemáticas en la cama y la ventana de la habitación cubierta con sábanas, elementos que encendieron las alarmas de los investigadores.

Nick Reiner se registró en el hotel alrededor de las 4 de la madrugada y abonó la estadía con su tarjeta de crédito. La reserva fue realizada por una sola noche, pero el joven nunca realizó el check out. Horas después, fue detenido en el centro de Los Ángeles, a varios kilómetros del lugar, lo que reforzó las sospechas sobre una posible fuga tras el crimen.

Los testigos que vieron a Reiner en el hotel declararon que se encontraba desorientado, aunque no presentaba heridas visibles ni rastros de sangre en su cuerpo. Sin embargo, los investigadores creen que el paso por el hotel habría ocurrido luego del asesinato y que allí intentó limpiar evidencias.

A estas pruebas materiales se suman testimonios clave recolectados por la Policía. La noche del sábado, horas antes de que se encontraran los cuerpos, Rob Reiner y Michele Singer habían asistido a una fiesta junto a su hijo. Invitados al evento aseguraron que Nick estaba fuera de control y que mantuvo una fuerte discusión con sus padres, quienes decidieron retirarse antes del encuentro.

De acuerdo con la principal hipótesis, tras ese enfrentamiento Nick se habría dirigido a la casa familiar, donde degolló a sus padres. Los cuerpos fueron hallados el domingo por la tarde por Romy Reiner, hija del matrimonio, quien dio aviso al 911 y señaló a su hermano como una persona peligrosa.

El historial del acusado también forma parte del expediente. Nick Reiner tuvo múltiples internaciones en centros de rehabilitación por adicciones, una situación que el propio director había reconocido públicamente en distintas oportunidades.

Mientras la Justicia avanza con las pericias y el análisis de los testimonios, los rastros de sangre en el hotel y las declaraciones de quienes vieron a Nick en las horas previas y posteriores al crimen se consolidan como piezas centrales de una investigación que mantiene en vilo a Hollywood.