Milagros Maylin, de amante de Larreta a esperar su primer hijo juntos

Milagros Maylin es licenciada en Comunicación Social, egresada con medalla de oro de la Universidad Austral. Su formación académica continuó con un máster en administración de empresas en la IAE Business School, donde obtuvo un reconocimiento con el premio Magna Cum Laude. Además, siguió su especialización con dos posgrados, uno cursado en la Universidad de San Andrés y otro en ESADE.

Con 38 años de edad, la actual esposa de Horacio Rodríguez Larreta comenzó su labor en el ámbito público dirigiendo el sector de Tecnología para la Tercera Edad, un área que dependía del Ministerio de Desarrollo Humano en el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Maylin formó parte del gabinete de la exgobernadora María Eugenia Vidal como directora de Control de Gestión y posteriormente fue subsecretaria de Integración Social y Urbana.

Durante la pandemia, también fue la encargada del área de políticas de comunicación de la Ciudad de Buenos Aires. En general, trabajó como parte del gabinete de varios gobiernos, incluyendo el de Larreta y el de Vidal.

Milagros Maylin y Horacio Rodríguez Larreta, el exjefe de gobierno porteño, esperan su primer hijo juntos. La joven se lleva 20 años con el exjefe de gobierno porteño. La pareja blanqueó su relación en octubre de 2022, y desde ese momento se muestran juntos, acompañándose y muy enamorados.

Milagros ha sido un pilar importante para el exjefe de gobierno durante su candidatura a presidente de la Nación. La pareja celebrará sus dos años de relación con una boda soñada que se llevará a cabo en octubre de este año.