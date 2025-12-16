Los helados con palito son un clásico del verano, pero sus palitos de madera pueden tener una segunda vida como adornos navideños. Reciclarlos no solo aporta un toque original al árbol, sino que también se convierte en una actividad ideal para hacer en familia, especialmente con los más chicos.

Materiales necesarios:

Palitos de helado limpios y secos

Pegamento o silicona fría

Pintura acrílica de colores

Botones, pompones, ojitos móviles u otros detalles

Cintas, hilos o lanas

Goma EVA (opcional, para reforzar)

Paso a paso:

Limpieza: asegurarse de que los palitos estén bien lavados y secos. Elegir la figura: muñecos de nieve, renos, pingüinos, Papá Noel, estrellas o árboles de Navidad. Armar la base: cortar y pegar los palitos según la forma elegida, dejando secar. Decoración: añadir pintura, botones, lana, pompones o algodón para dar volumen. Reforzar (opcional): pegar la misma figura en goma EVA para mayor firmeza. Colgar: agregar un hilo o cinta para lucir el adorno en el árbol.

Figuras fáciles para principiantes:

Estrellas con palitos cruzados

Árboles de Navidad en forma de triángulo

Papá Noel con barba de algodón

Ángeles simples con goma EVA

Consejos extra:

Usar silicona fría si participan niños.

Aplicar una mano de base blanca antes de pintar para intensificar los colores.

Sellar los adornos con barniz acrílico para que duren más.

Estas manualidades permiten que cada adorno sea único, adaptado a los colores y estilo de cada hogar, combinando creatividad, diversión y sustentabilidad en la decoración navideña.