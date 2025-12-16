Sociedad > Creatividad
Manualidad navideña: transforma palitos de helado en adornos coloridos
POR REDACCIÓN
Los helados con palito son un clásico del verano, pero sus palitos de madera pueden tener una segunda vida como adornos navideños. Reciclarlos no solo aporta un toque original al árbol, sino que también se convierte en una actividad ideal para hacer en familia, especialmente con los más chicos.
Materiales necesarios:
Palitos de helado limpios y secos
Pegamento o silicona fría
Pintura acrílica de colores
Botones, pompones, ojitos móviles u otros detalles
Cintas, hilos o lanas
Goma EVA (opcional, para reforzar)
Paso a paso:
Limpieza: asegurarse de que los palitos estén bien lavados y secos.
Elegir la figura: muñecos de nieve, renos, pingüinos, Papá Noel, estrellas o árboles de Navidad.
Armar la base: cortar y pegar los palitos según la forma elegida, dejando secar.
Decoración: añadir pintura, botones, lana, pompones o algodón para dar volumen.
Reforzar (opcional): pegar la misma figura en goma EVA para mayor firmeza.
Colgar: agregar un hilo o cinta para lucir el adorno en el árbol.
Figuras fáciles para principiantes:
Estrellas con palitos cruzados
Árboles de Navidad en forma de triángulo
Papá Noel con barba de algodón
Ángeles simples con goma EVA
Consejos extra:
Usar silicona fría si participan niños.
Aplicar una mano de base blanca antes de pintar para intensificar los colores.
Sellar los adornos con barniz acrílico para que duren más.
Estas manualidades permiten que cada adorno sea único, adaptado a los colores y estilo de cada hogar, combinando creatividad, diversión y sustentabilidad en la decoración navideña.
Con una inversión en señalización, albergues y tecnología, la Provincia ejecuta un ambicioso plan para consolidar los 240 kilómetros del "Camino Mayor". El proyecto, hermanado con el Camino de Santiago, incluye una inédita "doble certificación" para peregrinos y busca generar empleo en el interior cordobés.