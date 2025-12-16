Un importante robo se registró durante la madrugada de este lunes en una distribuidora ubicada en el departamento Rawson, Delincuentes ingresaron al lugar tras realizar un boquete y se llevaron una importante cantidad de mercadería.

Fuentes judiciales informaron que el hecho ocurrió en la distribuidora Saica, situada sobre calle Larraín, en Trinidad. Hasta allí acudió personal del Comando Central luego de ser alertado sobre la situación. Al arribar, los efectivos constataron el ingreso ilegal y el faltante de diversos productos.

De acuerdo a las primeras averiguaciones, los autores del hecho sustrajeron principalmente alimentos, gaseosas, productos de limpieza, entre otros elementos.

La causa se inició en la Comisaría 3ª, con jurisdicción en la zona, pero posteriormente pasó a manos del personal de la Unidad Fiscal de Investigación (UFI) Delitos contra la Propiedad, quienes quedaron a cargo de la investigación para identificar a los responsables y esclarecer el hecho.

Por el momento no hay personas detenidas y las actuaciones continúan, mientras se analizan cámaras de seguridad y otros elementos que puedan aportar datos clave para avanzar en la causa.