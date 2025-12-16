El presidente Javier Milei recibirá este martes al mediodía en la Casa Rosada al presidente electo de Chile, José Antonio Kast, en el marco de su primera visita oficial a la Argentina tras ganar el balotaje presidencial en su país.

Publicidad

El líder del Partido Republicano se impuso en la segunda vuelta con el 58,17% de los votos, según los resultados oficiales, frente a la candidata comunista Jeannette Jara, que obtuvo el 41,83%. La victoria marcó un giro político en Chile y posicionó a Kast como una de las principales figuras de la derecha regional.

La campaña del presidente electo chileno se estructuró sobre tres ejes centrales: el combate contra la inseguridad y el narcotráfico, una política dura frente a la inmigración ilegal y un programa económico orientado a una profunda reformulación del Estado. Tras conocerse los resultados, Kast aseguró que su objetivo será “restablecer el respeto a la ley” y afirmó que “ganó la esperanza de vivir sin miedo”.

Publicidad

En su discurso de victoria, pronunciado en el barrio de Las Condes, el dirigente ultraderechista también envió señales de unidad hacia el interior del arco político de derecha. Saludó públicamente a Johannes Kaiser, líder del Partido Nacional Libertario, y a Evelyn Matthei, referente de la centroderecha, quienes manifestaron su apoyo tras la primera vuelta electoral.

Kast, además, buscó marcar un tono moderado en el inicio de la transición. Señaló que “un gobierno no se construye solo con los partidarios” y pidió respeto hacia su rival electoral. “Puede ser de una ideología distinta, pero es una persona igual que nosotros”, afirmó, al tiempo que llamó a evitar agresiones físicas, verbales o digitales.

Publicidad

La visita a Buenos Aires se produce un día después de que el presidente electo mantuviera un encuentro con Gabriel Boric en el Palacio de La Moneda. Allí, acompañado por su esposa María Pía Adriasola y miembros de su equipo, Kast comenzó a coordinar la transición con el actual mandatario chileno.

Antes del desayuno con Boric, Kast expresó ante la prensa que esperaba mantener “una conversación republicana” y conocer de primera mano “las dificultades que hay en el manejo del poder”. Tras la reunión, Boric destacó en redes sociales la importancia de “trabajar por el bienestar de Chile” como eje de la continuidad institucional.

El encuentro con Milei se inscribe en un contexto de afinidad ideológica entre ambos dirigentes y será seguido de cerca por la región, en momentos en que ambos países atraviesan procesos de redefinición política y económica.