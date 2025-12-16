El mercado de iPhone muestra diferencias marcadas cuando se comparan precios y modalidades de compra entre San Juan, Chile y Mercado Libre. En la provincia, los equipos se consiguen tanto en locales especializados como en clasificados, mientras que en Chile predominan las grandes cadenas con valores más estables y previsibles.

En San Juan, los iPhone se venden en comercios como Digital Station, TecnoPlace Electrónica, Club del iPhone Capital, Apple Center San Juan, iPhone San Juan y Mundo Apple. Allí conviven equipos nuevos y usados. Un iPhone 13 de 128 GB se consigue en clasificados locales entre 520 y 620 dólares, mientras que el iPhone 13 Pro Max puede llegar a unos 800 dólares según estado. El iPhone 14 ronda entre 689 y 799 dólares, y el iPhone 15 de 128 GB se ofrece cerca de los 799 dólares. Los modelos más recientes, como iPhone 16 y 16 Pro, se publican entre 890 y 1.250 dólares, y los más antiguos, como iPhone 12 o 12 Mini, aparecen en el rango de 300.000 a 430.000 pesos.

En Chile, los iPhone se compran principalmente en cadenas como Falabella, Paris, Ripley, PC Factory y tiendas especializadas como MacOnline. Allí, un iPhone 13 de 128 GB cuesta alrededor de 519.990 pesos chilenos, el iPhone 15 ronda los 699.990, el iPhone 16 parte de unos 829.990 y los modelos más nuevos, como iPhone 17 Pro y Pro Max, se ubican entre 1.349.990 y 1.549.990 pesos chilenos. La menor carga impositiva explica por qué muchos argentinos comparan precios del otro lado de la cordillera.

En Mercado Libre Argentina, los valores suben de manera considerable. Un iPhone 13 de 128 GB nuevo y sellado se publica entre 1,29 y 1,32 millones de pesos, un iPhone 14 ronda los 880.000 pesos y un iPhone 15 supera los 2,6 millones. Los modelos 16 y 17 aparecen con precios aún más altos, dependiendo del vendedor y la financiación.

A estos valores se suman los accesorios. En San Juan, un cargador original Apple de 20 W cuesta entre 45.000 y 60.000 pesos, mientras que uno compatible certificado se consigue desde 20.000. Los auriculares AirPods de segunda generación rondan los 280.000 a 320.000 pesos, y las fundas protectoras oscilan entre 15.000 y 40.000 pesos según marca.

En Chile, el cargador original de 20 W se vende cerca de los 29.990 pesos chilenos, los AirPods de segunda generación rondan los 169.990 y las fundas parten desde 9.990 pesos chilenos. En Mercado Libre, esos mismos accesorios suelen ser más caros: el cargador original supera los 70.000 pesos y los AirPods arrancan cerca de los 350.000.

Así, la elección entre comprar en San Juan, viajar a Chile o recurrir a Mercado Libre no solo depende del precio del iPhone, sino también del costo de los accesorios, la garantía y la forma de pago.