Amalia Granata reveló el insólito reclamo que le hizo a Robbie Williams cuando fue su amante

Amalia Granata rememoró detalles de su relación con Robbie Williams en la mesa de Mirtha Legrand, revelando intimidades de sus encuentros. El primer contacto ocurrió hace años en el lobby de un hotel en Argentina, cuando ella esperaba a un amigo que trabajaba en la televisión. Sobre esa conexión inicial, la panelista afirmó que "pasó lo que los adultos hacen cuando se conectan".

A pesar de no dominar el mismo idioma, lograban entenderse mediante tecnología para traducir o cuando el músico hablaba despacio. Tiempo después, durante un viaje a Estados Unidos por el casamiento de su mejor amiga, Granata visitó al artista en su casa de Beverly Hills.

Fue allí donde Williams le preguntó si finalmente había aprendido inglés, a lo que ella respondió con un planteo de igualdad: "¿Por qué yo tengo que aprender a hablar en inglés y vos en español no?".

La complicidad entre ambos fue tan significativa que el cantante le dedicó una canción gritando su nombre frente al público en un recital en Chile. Tras ese episodio, Granata aseguró que no volvió a saber de él.

Actualmente, la panelista atraviesa un presente familiar pleno junto al padre de su hijo. Durante una audiencia con el Papa Francisco, el Sumo Pontífice les dio la bendición y les manifestó que los consideraba casados. Al recordar este momento, ella concluyó emocionada: "Me casó el Papa Francisco, es lo mejor que me pasó en la vida".