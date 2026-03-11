Una mujer protagonizó una persecución y terminó chocando a dos patrulleros

En la madrugada de este miércoles, una mujer de 53 años protagonizó un violento y confuso episodio en Rawson que culminó con su detención y daños significativos en bienes públicos.

El incidente se originó en una vivienda particular, donde testimonios recolectados en el lugar indicaron que la implicada realizaba maniobras erráticas en su cochera, golpeando repetidamente la pared de un vecino. Ante el aviso de los habitantes de la zona, arribaron un patrullero y una moto policial, cuyos efectivos intentaron frenar su salida cerrando el portón de la propiedad.

Sin embargo, la mujer decidió embestir el portón con tal fuerza que lo arrancó de cuajo, desplazándolo hasta el centro de la calle Rivadavia, para luego darse a la fuga. La persecución finalizó en el cruce con Boulevard Sarmiento, donde se encontró con dos unidades que prestaban apoyo.

Según los reportes, primero chocó la parte trasera de un móvil de la Comisaría 35, dañando su paragolpes, y tras realizar un trompo, colisionó frontalmente contra un vehículo de la Comisaría 24.

Fuentes vinculadas al operativo señalaron que la conductora presuntamente se encontraba ebria y bajo un cuadro psiquiátrico complejo, motivo por el cual fue asistida por personal médico antes de ser derivada a la Comisaría de Buenaventura Luna. Actualmente, interviene el sistema de Flagrancia, donde ha sido imputada por el delito de daños agravados.