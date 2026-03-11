El debate por la reforma de la Ley de Glaciares sumó un nuevo capítulo en el Congreso: ante la inscripción de cerca de 18.000 personas interesadas en participar de la audiencia pública, legisladores de la oposición reclamaron ampliar las jornadas previstas para garantizar que todos puedan exponer.

Las audiencias fueron convocadas por la Cámara de Diputados para discutir el proyecto que modifica la normativa de protección de glaciares y ambiente periglacial, una iniciativa que ya cuenta con media sanción del Senado. La convocatoria establece dos jornadas de debate: el 25 de marzo para exposiciones presenciales y el 26 de marzo para intervenciones virtuales.

Sin embargo, distintos bloques opositores consideran que ese plazo es insuficiente frente a la cantidad de inscriptos. Diputados de varias fuerzas solicitaron extender la convocatoria para asegurar la participación efectiva de todos los interesados y cumplir con los estándares de participación ambiental.

El número de anotados evidencia la fuerte movilización social que generó la reforma de la ley, que regula la protección de los glaciares como reservas estratégicas de agua dulce. Organizaciones ambientalistas, especialistas y ciudadanos buscan exponer su postura antes de que el proyecto continúe su trámite legislativo.

Cada participante tendrá un máximo de cinco minutos para presentar su exposición, lo que, según estimaciones de legisladores y organizaciones, podría extender el proceso durante semanas o incluso meses si se pretende escuchar a todos los inscriptos.

En este contexto, la discusión sobre la reforma de la Ley de Glaciares se convirtió en uno de los debates ambientales más convocantes de los últimos años, con miles de ciudadanos anotados para opinar sobre una norma clave para la protección de los recursos hídricos del país.