El Centro de Formación Ambiental Anchipurac invita a vivir una experiencia nocturna única en el marco de su agenda de verano. Se trata de “Nochecitas en el Anchi: Descubriendo el gigante de los cielos de verano”, una actividad pensada para todo público que combina aprendizaje, ciencia y contacto con el universo.

El evento se realizará este sábado 10 de enero, en horario especial de verano, de 21 a 23:30, en las instalaciones de Anchipurac, ubicadas sobre Calle 5 y Pelegrini, al pie del cerro Parkison, en Rivadavia. La propuesta incluye una bienvenida y recorrido guiado por cinco estaciones inmersivas del centro, seguido de una charla introductoria sobre el cielo de verano.

Los participantes podrán disfrutar de una observación astronómica guiada con telescopio, donde se priorizará la visibilidad de planetas y objetos celestes destacados como Saturno, Júpiter y la Nebulosa de Orión. Todo el recorrido será acompañado por un equipo profesional que explicará de manera accesible cada detalle y respetará los tiempos naturales del cielo nocturno.

La experiencia se completa con degustación de productos regionales y un cierre con sesión de astrofotografía, ofreciendo una vivencia sensorial y educativa.

La actividad tiene cupo limitado, requiere inscripción previa y tiene un costo de entrada, que puede gestionarse llamando al 264 542 9117.

Con esta propuesta, Anchipurac se suma a la programación de verano, ofreciendo a sanjuaninos y turistas una alternativa diferente para disfrutar de las noches estivales, combinando ciencia, ambiente y contacto directo con el universo.