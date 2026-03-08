Brutal ataque en Pocito: un niño salvó a su madre de una paliza de su esposo

Un sujeto resultó aprehendido en el Barrio Las Pampas de Pocito tras ser acusado de propinarle una golpiza a su pareja durante la madrugada de este domingo 8 de marzo.

El violento episodio ocurrió mientras en una vivienda colindante se festejaba un cumpleaños con música a alto volumen, factor que impidió que el vecindario notara lo que sucedía. La situación fue descubierta por el hijo menor de la mujer, quien entró a la casa en medio de la agresión.

Ante esto, la víctima logró pedirle al niño que fuera a buscar a un tío, permitiendo que el menor avisara a sus parientes, quienes solicitaron la presencia policial.

Personal de la Unidad Operativa La Rinconada llegó al sitio y encontró a la damnificada en el patio con manchas de sangre en su rostro, específicamente con un sangrado importante en la zona de la nariz y la boca debido a los golpes recibidos.

Con la autorización de la mujer, los efectivos ingresaron al inmueble y arrestaron al presunto agresor, quien todavía se encontraba en el interior. Por la tensión generada en el sector, el operativo se completó en la sede de la Comisaría 7ª para garantizar la seguridad.

La mujer fue atendida por el servicio de emergencias médicas 107 y, según confirmaron fuentes policiales, se encuentra fuera de peligro. La denuncia fue radicada en el Centro de Abordaje de Violencia Intrafamiliar y de Género (CAVIG) y la causa quedó a disposición del sistema de Flagrancia con intervención de la ayudante fiscal de turno. El hombre permanece alojado en la Comisaría 7ª bajo una investigación por lesiones leves agravadas por el vínculo en contexto de violencia intrafamiliar y de género.