Éxito del Mega Outlet en San Juan: superó las expectativas y dinamizó las ventas

El sector comercial de San Juan experimenta un fuerte impulso gracias al Mega Outlet, una propuesta que se desarrolla desde el 2 hasta el 15 de marzo de 2026 con una amplia participación de diversos rubros. La iniciativa surgió como una herramienta estratégica para fomentar las ventas y el movimiento sectorial frente a un escenario económico complejo.

Desde la Cámara de Comercio y Servicios de San Juan señalaron que "la iniciativa superó las expectativas iniciales, tanto por la cantidad de locales adheridos como por la respuesta del público". En este sentido, los comerciantes participantes remarcaron que "la respuesta de los clientes ha sido muy positiva", permitiendo aumentar la afluencia de compradores y consolidar la actividad en los corredores comerciales provinciales.

El objetivo principal es facilitar el acceso a productos de calidad con rebajas significativas. Al respecto, desde la entidad remarcaron que "este tipo de acciones buscan acompañar al comercio local y generar oportunidades para que los consumidores puedan acceder a productos de calidad a precios más accesibles".

Los locales, que cuentan con cartelería oficial identificatoria, aplican estos precios especiales para renovar su stock, obtener liquidez y alistarse para el recambio de mercadería de la temporada otoño–invierno.

Finalmente, desde la Cámara de Comercio y Servicios de San Juan invitaron "a la comunidad a seguir aprovechando las promociones disponibles en los comercios adheridos de la provincia" hasta la finalización del evento.