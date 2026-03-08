El pasado sábado 7 de marzo, Valle Fértil protagonizó un hecho histórico en materia de educación superior. Por primera vez, los residentes locales tuvieron la oportunidad de rendir el examen de ingreso para la Tecnicatura Universitaria en Enfermería y la Licenciatura en Enfermería en su propio departamento, en la Escuela Agrotécnica. De los 106 jóvenes que se presentaron, 60 lograron ingresar a la carrera.

Así lo confirmó Ángel Pinto, director de la Escuela Universitaria de Ciencias de la Salud (EUCS) de la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ), a DIARIO HUARPE quien destacó la gran convocatoria y expectativas que generó la iniciativa: "Cuando anunciamos la carrera, unos 194 participaron del cursillo, el cual no fue obligatorio, por lo que pudo haber más. Tenemos una instancia que se llama ratificación, y ahí confirmaron 116 para rendir el examen. Finalmente, los que rindieron ese día fueron 106, de los cuales 60 ingresaron".

En total se presentaron a rendir 106 vallistos.

Aunque el cupo inicial estaba estipulado en 50 personas, la paridad en los resultados permitió ampliar la lista: "El cupo que habíamos puesto eran 50 por la capacidad de los centros de salud para las prácticas; no se puede hacer un mega ingreso. Pero teníamos algunos chicos con el mismo puntaje que habían aprobado y tuvimos que agruparlos con el resto", explicó Pinto.

Los aspirantes rindieron tres materias: Química, Lectura y Escritura y Anatomofisiología, y debían aprobar las tres para ser considerados; finalmente, ingresaron a la carrera quienes obtuvieron los puntajes más altos.

Este avance educativo es fruto de un convenio firmado el 19 de diciembre de 2025 entre la UNSJ, el Ministerio de Salud de la Provincia, a través del Ministerio de Salud y la Intendencia de Valle Fértil. Asimismo, Pinto detalló que las prácticas se realizarán en instalaciones sanitarias locales: "Usaremos hospitales y centros de salud para las prácticas. El primer año se hará en las áreas de atención primaria y en el hospital de cabecera de Valle Fértil".

El director resaltó que esta iniciativa representa un paso hacia la equidad educativa en la provincia: "Es la primera vez que se cursa una carrera de grado completa, de primero a quinto año, en el departamento. Siempre se habían llevado cursos puntuales, pero esto generó mucha expectativa y la gente se volcó a inscribirse. Además, brinda la oportunidad a quienes no pueden viajar 250 kilómetros hasta la ciudad, un viaje de aproximadamente cuatro horas todos los días".

Otro de los puntos destacados es la participación de docentes locales en la formación universitaria: "Una gran parte de nuestro equipo de tutores y docentes son profesionales de salud de la zona de Valle Fértil (médicos, licenciados en enfermería, farmacéuticos), porque desde la ciudad no podemos estar todas las mañanas. Esto también ha favorecido mucho a los residentes".

Las clases comenzarán formalmente este miércoles, dando inicio a una nueva etapa para los 60 ingresantes, quienes ahora tendrán la oportunidad de formarse como profesionales de la salud en su propia localidad.

Con esta iniciativa, Valle Fértil consolida un avance histórico en educación superior, acercando la universidad a los jóvenes del departamento y fortaleciendo la formación de futuros profesionales sanitarios en la región.