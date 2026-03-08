F1: los audios de Colapinto con el equipo de Alpine tras la sanción

El debut de Franco Colapinto en la temporada 2026 de Fórmula 1 se vio condicionado por un error ajeno en el Gran Premio de Australia. El piloto de Alpine terminó en la 14° posición tras cumplir una sanción de "Stop and Go", una de las penalizaciones más severas del código deportivo.

El incidente ocurrió antes de la vuelta de formación, cuando un mecánico movió su monoplaza habiéndose mostrado ya la señal de quince segundos, maniobra prohibida por el reglamento.

Durante el desarrollo en Melbourne, la comunicación por radio reflejó la tensión del momento. Su ingeniero, Stuart Barlow, le informó: “Ok, amigo, si me podés escuchar, nos dieron una sanción de Stop and go. Tenemos que parar al final de esta vuelta”. La respuesta del pilarense fue de total incredulidad: “¿Por qué? ¿Por qué?”.

Barlow replicó: “Solo para. Te explico más tarde. La radio es mala en esta parte de la pista”. Más adelante, el equipo admitió la falla: “Amigo, perdón, fue una infracción por línea de salida de nuestro lado. Así que, vamos, cabeza abajo”. Ante la duda de Colapinto ( “¿Línea de salida?” ), el ingeniero sentenció: “Sí, de nuestro lado. Concentrémonos en la carrera, por favor. Perdón”.

Pese al golpe reglamentario, el argentino mostró un sólido ritmo al completar 48 giros con neumáticos duros, estableciendo el stint más largo de la grilla y defendiéndose de los ataques de Carlos Sainz.

Al finalizar, Barlow volvió a disculparse: “Perdón por lo de hoy, fue culpa nuestra. Te lo explico completo en el garaje. Manejaste realmente bien, defendiéndote contra Sainz. Bien hecho. Perdón por lo de antes de la carrera”. Con calma, Colapinto respondió: “No, amigo, está bien. Mucho por aprender. Mala suerte al principio. ¿Pierre se metió en los puntos?”.

Ya ante la prensa, Franco analizó lo sucedido: “Me pusieron un Stop and Go, es una locura. Creo que el equipo tocó el auto 15 segundos antes de largar. Cosas para trabajar y mejorar”.

Ahora el piloto pondrá el foco en el Gran Premio de China, que inicia el 13 de marzo con prácticas libres y tendrá su carrera principal el domingo 15 a las 04:00 de Argentina, incluyendo formato Sprint.