Polémica en Misiones por premios de limpieza en el Día de la Mujer 2026

Lo que debía ser una jornada de reconocimiento y reflexión en el marco del Día Internacional de la Mujer, terminó envuelto en una fuerte controversia en la localidad de Colonia Aurora, provincia de Misiones. El municipio organizó un evento central este sábado, pero la elección de los premios para las agasajadas desató un repudio generalizado que rápidamente se volvió viral.

La polémica estalló cuando se hicieron públicas las imágenes de la elección de la reina y las princesas locales. Lejos de los tradicionales presentes, las ganadoras posaron en el escenario con escobas, escurridores y baldes de plástico, obsequios oficiales de la comuna para conmemorar el 8 de marzo.

Publicidad

Las redes sociales no tardaron en reaccionar, señalando que este tipo de regalos reproduce una visión arcaica y estereotipada que vincula a la mujer exclusivamente con las tareas domésticas. Muchos usuarios consideraron que la elección de los premios contradice el espíritu de la fecha, que busca reivindicar la igualdad de derechos, el acceso al trabajo y el fin de las brechas de género.

A pesar de la lluvia de críticas, el intendente Cali Goring defendió la realización de la jornada, asegurando que el objetivo principal era "homenajear el rol fundamental de las mujeres en la comunidad". Desde el municipio destacaron que el evento no solo consistió en los sorteos, sino que incluyó charlas de prevención en salud y momentos de reflexión espiritual.

Publicidad

Sin embargo, el gesto de entregar elementos de limpieza en un acto oficial de reivindicación de género dejó el debate abierto sobre cómo las instituciones interpretan las luchas actuales. Mientras la jornada cerró con música y una cena comunitaria, el impacto de las fotos de los "premios" sigue generando malestar en las agrupaciones que militan por la equidad este 8 de marzo de 2026.