Sancionaron a Tobías Martínez en el TC: pasó del puesto 9 al 29

Tras la final de la segunda fecha del campeonato 2026 del Turismo Carretera en el autódromo Ciudad de Viedma, los comisarios deportivos realizaron una profunda revisión de las maniobras en pista que modificó el clasificador oficial este domingo 8 de marzo.

La sanción de mayor impacto recayó sobre el piloto sanjuanino Tobías Martínez. Quien inicialmente había terminado en la novena posición, fue penalizado con un recargo por una maniobra considerada peligrosa contra Juan Bautista De Benedictis.

Como consecuencia, Martínez sufrió una caída de veinte posiciones, quedando relegado al vigésimo noveno lugar en la clasificación final. Asimismo, Juan Pablo Gianini resultó excluido de la competencia debido a un incidente protagonizado con Santiago Álvarez.

La jornada sumó múltiples apercibimientos por distintos toques registrados durante la carrera. Norberto Fontana fue advertido por una maniobra con Christian Ledesma, y Ricardo Risatti recibió la misma sanción por un roce con el propio Fontana. Por su parte, Nicolás Trosset fue apercibido tras un encontronazo con Mariano Werner, al igual que Marcos Castro por un toque con Jorge Barrio.

Pese a las modificaciones en los escritorios, el triunfo se mantuvo firme para Julián Santero, quien se quedó con la victoria en el trazado rionegrino. El podio fue completado por Mauricio Lambiris en segundo lugar y Elio Craparo en la tercera posición.

Finalmente, el grupo de los diez mejores de la competencia lo integraron Josito Di Palma, Facundo Chapur, Andrés Jakos, Ignacio Faín, Jonatan Castellano, Nicolás Trosset y Kevin Candela.