Rescataron a dos camionetas atrapadas por la creciente en Los Helechos

En la zona de Los Helechos, San Juan, lo que comenzó como un asado entre amigos terminó en un operativo de rescate tras una repentina creciente del río provocada por intensas lluvias el sábado 7 de marzo por la noche. El fenómeno meteorológico sorprendió al grupo de jóvenes que se encontraba en el campo, dejando dos camionetas afectadas por la fuerza del agua.

Ante la velocidad del cauce, los ocupantes se vieron obligados a pasar la noche sobre los vehículos para resguardarse de la creciente. Durante el incidente, la corriente arrastró a una de las camionetas, mientras que la segunda quedó atravesada en el terreno, totalmente inmovilizada. Con la llegada de la mañana del domingo 8 y una vez que bajó el nivel del agua, los protagonistas caminaron varios kilómetros hasta un puesto cercano para solicitar asistencia.

Publicidad

El rescate final se concretó horas más tarde con la intervención de integrantes del Grupo PaseAndo y otros particulares que ya se encontraban en el lugar intentando colaborar. Tras varios intentos, lograron enganchar el vehículo afectado y finalmente sacarlo del sitio. A pesar de la gravedad de la situación, el episodio no dejó heridos y terminó siendo solo un gran susto para los involucrados.

Desde los entes gubernamentales remarcaron que el hecho deja una enseñanza clara para quienes visitan zonas rurales: "revisar siempre el pronóstico del tiempo y evitar dejar los vehículos cerca de cauces o ríos secos, ya que las crecientes pueden producirse de manera repentina incluso cuando el clima parece estable".