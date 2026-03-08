Bale revela quién mandaba en Real Madrid: Sergio Ramos vs Cristiano Ronaldo

En una entrevista concedida al podcast Stick to Football, el exdelantero Gareth Bale recordó su paso por el Real Madrid y analizó la jerarquía interna de un vestuario multicampeón. Al ser consultado sobre quién ejercía el mando, el galés diferenció el estatus de estrella de Cristiano Ronaldo del rol de mando de Sergio Ramos.

Sobre el defensor español, el galés fue contundente: “Yo diría que Ramos fue el mayor líder. Cristiano tenía su ego y era un líder por derecho propio, pero en términos de líder del equipo, Ramos”.

Bale destacó la personalidad del central en el día a día, señalando que “Ramos era muy ruidoso, muy expresivo y hablaba en español, así que al principio no tenía ni idea de lo que pasaba. Era un auténtico capitán”.

Respecto al astro portugués, el exjugador retirado en 2022 explicó que su enfoque principal estaba en las estadísticas personales. “Cuando empecé a verle (en Inglaterra), definitivamente era más un extremo. Cuando llegué a Madrid, sentí que comenzaba la transición para ser goleador. Estaba muy motivado en los entrenamientos y en los partidos solo para marcar. Por eso tiene tantos récords”, sentenció.

Bale llegó a la "Casa Blanca" en 2013 y disputó ocho temporadas, alcanzando los 258 partidos jugados, 106 goles y 67 asistencias. Durante ese período, acumuló un total de 19 títulos: 5 Champions League, 4 Mundiales de Clubes, 3 Ligas de España, 3 Supercopas de Europa, 3 Supercopas de España y 1 Copa del Rey.