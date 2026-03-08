Una pareja se dio vuelta en Sarmiento tras no ver el corte de ruta por el temporal

Durante la jornada de este domingo 8 de marzo, se registró un accidente en el ingreso a la localidad de Pedernal, ubicada al oeste de Sarmiento. Una pareja de adultos, oriundos de la ciudad de San Juan, viajó al lugar para pasar el día a bordo de una Toyota SW4.

Según informaron vecinos de la zona, "los visitantes no habrían advertido que el río presentaba un importante caudal producto de la tormenta registrada el sábado y durante la madrugada de este domingo". En ese contexto, al no notar el corte en el ingreso por el fenómeno climático, el vehículo terminó desbarrancando en el cauce y quedó volcado.

Trascendió que el conductor resultó ileso, mientras que su esposa sufrió heridas y "debió ser trasladada al microhospital de Los Berros para recibir atención médica". Por el momento no se dieron a conocer las identidades de los involucrados y se espera que en las próximas horas se pueda retirar la camioneta del lugar.