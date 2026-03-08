Yo Cocino > Tips
Receta de budín de limón sin gluten: paso a paso húmedo y fácil
POR REDACCIÓN
Dedicado especialmente a los fanáticos del cítrico, este bizcocho húmedo y esponjoso de limón sin gluten se presenta como una alternativa destacada de repostería saludable. La propuesta pertenece a la creadora italiana Giulia Leoni, quien siendo celíaca comparte opciones tentadoras en sus redes para realzar el sabor y aroma al máximo.
El secreto de su intensidad reside en un paso previo: hervir un limón entero (preferentemente orgánico) durante diez minutos antes de trocearlo, quitarle las semillas y procesarlo junto a tres huevos y 120 g de azúcar.
La preparación de la masa requiere 100 ml de leche (con o sin lactosa), 100 ml de aceite de girasol o maíz, 100 g de harina de arroz, 50 g de harina de almendras, 75 g de fécula de maíz, una cucharada de extracto de vainilla y una cucharada colmada de polvo para hornear. Tras batir la mezcla durante unos minutos, se vuelca en un molde aceitado con una tira de papel manteca en la base para facilitar el desmolde.
La cocción se realiza a 180° en horno convencional por 45 minutos. Si el budín comienza a dorarse demasiado a mitad del proceso, se recomienda cubrirlo con papel de aluminio, y no debe retirarse del calor hasta que un palillo salga sin restos de masa.
Finalmente, una vez tibio y desmoldado, se rocía con un glaseado de dos cucharadas de azúcar impalpable y jugo de medio limón, utilizando cáscara de limón adicional para decorar el resultado final, que destaca por ser perfumadísimo y delicioso.