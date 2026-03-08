El casamiento de Emily Lucius: invitados famosos y estilo mediterráneo

Este domingo 8 de marzo de 2026, Emily Lucius y Rodrigo Valladares Macri celebraron su fiesta de casamiento en una quinta de la familia Macri ubicada en Los Polvorines. Tras haber pasado por el registro civil el 21 de febrero, la pareja optó por una ceremonia al aire libre con una estética mediterránea que buscó recrear las bodas europeas. El evento, calificado como "una noche mágica", contó con la presencia del expresidente Mauricio Macri, quien además de ceder el lugar, se mostró muy activo en la pista de baile.

La ambientación, a cargo de Pauli de @thefunfactory_, destacó por un arco circular de flores naturales en tonos vibrantes de amarillo, naranja y blanco con follaje silvestre. Sobre el trabajo de producción, la novia comentó: “La boda fue temática italiana. Queríamos algo diferente, nos la re jugamos pero sabemos que si hay una ambientadora que todo lo logra es Pauli de @thefunfactory_ !!! Ninguno pudo creer lo increíble que quedó!!”.

Emily hizo su ingreso a las 19 horas acompañada por su padre, Miguel Ángel Lucius, luciendo un vestido blanco entallado con escote corazón y hombros descubiertos. Más tarde, para la ceremonia central, cambió su atuendo por un modelo minimalista de falda voluminosa y botones en la espalda. Por su parte, Rodrigo vistió un esmoquin negro clásico.

La emoción familiar fue una constante. Al ver a su hija vestida de novia, Miguel Ángel no pudo ocultar sus lágrimas. Al respecto, Emily expresó: “Me llevo este momento guardado en mi retina, mi memoria y en mi corazón. Cada nuevo día siempre agradeciendo tenerte papi. First look de don Miguele. Más vale que habló en la ceremonia y adivinen si nos hizo emocionar”. También dedicó palabras a su madre, Silvia Kairuz: “Qué decir de la mujer más importante de mi vida. Me sobran las palabras para agradecerle, la persona más bondadosa, simple, dulce y hermosa que conozco. Eternamente agradecida y bendecida de tenerte”.

La ceremonia fue oficiada por Belu Lucius, quien junto a su marido Javier Ortega Desio, dedicó un mensaje a los novios. Belu afirmó: “Son los tíos perfectos para mis hijos Bauti y Benja. El único consejo que yo les puedo dar en este caso es que se escuchen, que sean atentos”. Ortega Desio agregó: “Hermana que la amo con toda mi alma, es mi segunda hermana, no me lo quiero atribuir, pero he ayudado mucho a que suceda este momento hoy. Yo voy a estar al lado de ustedes toda la vida mientras esté en este plano”.

Entre los invitados destacaron figuras como Rocío Marengo, Eduardo Fort, Mica Viciconte, Fabián Cubero, la Peque Pareto, Fede Bal, Sofía “Jujuy” Jiménez, Cande Ruggeri, Nicolás Maccari, Oscar Ruggeri, Nancy Otero, Sofía Pachano, Santi Ramundo, Agus Battioni, Juli Puente, Nico Peralta e Imanol Rodríguez.

A través de sus redes sociales, Emily manifestó estar “bendecida y completamente feliz”. Además, dejó un consejo para sus seguidores: “Recomiendo no saltearse la previa a tu boda con personas que te llenen el alma, con personas que al final del día agradezcas tenerlas cerca, que estén en los malos momentos, que te saquen una sonrisa en momentos difíciles y siempre te deseen lo mejor”.

Los asistentes también compartieron sus deseos. Rocío Marengo escribió: “¡Viva el amor! Toda la felicidad del mundo, los quiero". El periodista Nico Peralta señaló: “Se casaron Emi y Rodri y todo esto pasó en su inolvidable noche de boda. Todo superó cualquier sueño: fue la noche perfecta. Los amo y les deseo una vida hermosa juntos ¡Que vivan los novios! “. Tras la celebración, la pareja se prepara para iniciar su nueva etapa convivencial.