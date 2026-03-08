¿Se reconciliaron? Gimena Accardi contó la verdad del video "bailando" con Nico Vázquez

Un video difundido en redes sociales durante la celebración de la recibida de Soledad Vázquez, hermana de Nico, despertó fuertes rumores de una posible reconciliación entre el actor y Gimena Accardi.

La pareja, que compartió 18 años de relación, se separó en 2025, tras lo cual él comenzó un nuevo vínculo amoroso con Dai Fernández. Sin embargo, la presencia de una mujer con rasgos similares a Accardi en el material audiovisual generó confusión entre los fanáticos.

Publicidad

Ante el revuelo generado, la propia Gimena Accardi salió a poner fin a las especulaciones con una respuesta directa: “No soy yo, es la novia de Nico, por supuesto”. En diálogo con Los profesionales de siempre, la actriz se mostró agradecida por la oportunidad de aclarar la situación y explicó: “Buenísimo que me lo preguntes, porque vi que fui viral porque es muy parecida la risa, pero no, no soy yo”.

La periodista y amiga de la actriz, Nati Jota, también intervino en la polémica para desmentir las versiones de manera pública. “Hice las investigaciones periodísticas pertinentes porque oí la misma risa. Vengo con la información de último momento de que NO es Gime Accardi. (Investigaciones periodísticas pertinentes: ser amiga de Gime Accardi)”, bromeó la conductora.