Un sujeto de 19 años fue detenido en el departamento Santa Lucía luego de robar dos caños metálicos para rejas en una casa del barrio San Lorenzo. El procedimiento se concretó tras un llamado al Cisem 911 que alertó sobre la persecución que realizaba el propio damnificado.

El hecho ocurrió este sábado 7. Según informaron fuentes policiales, el propietario del domicilio advirtió que un sujeto había sustraído los caños de su propiedad y escapó del lugar. De inmediato, el hombre salió en su vehículo particular, un Ford Fiesta gris, y siguió al sospechoso mientras daba aviso a la Policía.

Efectivos policiales fueron comisionados al lugar y entrevistaron al damnificado en las inmediaciones del barrio José Dolores, desde donde comenzó un operativo de búsqueda con las características del sospechoso.

Durante las averiguaciones, los uniformados llegaron hasta una vivienda ubicada en calle Lenoir, donde un vecino manifestó que un sujeto había golpeado su puerta y le pidió permiso para dejar dos caños y que luego regresaría a buscarlas.

Con esa información, efectivos de la Unidad Operativa Richet Zapata, que patrullaban en la moto policial TH-30, lograron localizar al sospechoso en la intersección de Paula Albarracín de Sarmiento y Medalla Milagrosa, donde procedieron a su aprehensión. El presunto ladrón fue identificado como David Perón.

En el procedimiento fueron secuestrados los dos caños metálicos de aproximadamente seis metros de largo, elementos que había sido sustraídos de la vivienda del damnificado, quien dio aviso a la Policía.

En el lugar intervino personal del Sistema Acusatorio, y el ayudante fiscal Emiliano Usin dispuso iniciar el procedimiento especial de Flagrancia, quedando el acusado vinculado a una causa por hurto.