Reencuentro de leyendas: Sergio Ramos vio el derbi de Milán con Modric

Este 8 de marzo de 2026, el derbi de la Madonnina contó con un espectador de lujo en las tribunas de San Siro. Sergio Ramos presenció el duelo entre el AC Milan y el Inter tras una invitación personal de su excompañero Luka Modric.

El volante croata compró cerca de 60 entradas para que sus allegados disfrutaran el juego en un estadio colmado de hinchas locales con sus colores rojo y negro.

La aparición de Ramos destacó entre los presentes, grupo que también integró el exdelantero Mario Mandzukic, recordado por su paso por el club milanés.

Durante su trayectoria conjunta en el Real Madrid, Modric y el defensor español formaron parte de una generación dorada que obtuvo múltiples Ligas de Campeones y diversos títulos internacionales.