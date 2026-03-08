Cuando juega Boca vs San Lorenzo: horario, día e historial entre ambos

El choque correspondiente a la décima fecha del Grupo A se disputará el miércoles 11 de marzo a las 19.45 en la Bombonera. Este será el regreso a la actividad para Boca Juniors y San Lorenzo tras el paro del fútbol argentino realizado entre el 5 y 8 de marzo, motivado por la denuncia judicial por evasión fiscal y retención de aportes contra Claudio Tapia y Pablo Toviggino.

El partido contará con árbitro a designar y transmisión de ESPN Premium, disponible también en las plataformas Flow, DGO y Telecentro Play, con seguimiento de estadísticas en canchallena.com.

El conjunto dirigido por Claudio Úbeda llega tras golear 3 a 0 a Lanús, resultado que le permitió escalar al sexto puesto con 12 puntos, producto de tres victorias, cuatro empates y dos caídas.

En la vereda de enfrente, el elenco de Damián Ayude ocupa la séptima posición con igual puntaje y mantiene un invicto de cuatro partidos pese a la crisis financiera e institucional del club. San Lorenzo busca sumar margen en el torneo local antes de iniciar su participación en la Copa Sudamericana.

En el historial de 213 partidos, el "Ciclón" domina con 83 triunfos frente a 78 de Boca y 52 igualdades. San Lorenzo integra el selecto grupo de cuatro clubes, junto a Gimnasia, San Martín e Independiente Rivadavia de Mendoza, que mantienen saldo a favor contra el xeneize.

El último duelo entre ambos fue en agosto de 2024, con victoria local 3 a 2 en un encuentro que incluyó goles de Milton Giménez, Marcelo Saracchi y Miguel Merentiel para el ganador, y penales de Andrés Vombergar e Iván Leguizamón para la visita. En aquella ocasión, Saracchi fue expulsado por el árbitro Pablo Echavarría. Los registros históricos detallan 203 juegos por ligas nacionales, cinco por copas nacionales y cuatro enfrentamientos internacionales.