UPCN San Juan Vóley se clasificó a las semifinales de la Liga de Vóleibol Argentina luego de derrotar este domingo a San Lorenzo por 3-2 en Tucumán y cerrar la serie de cuartos de final con un contundente 2-0. El conjunto dirigido por Fabián Armoa se impuso en el Polideportivo Municipal de Monteros con parciales de 25-16, 25-19, 22-25, 20-25 y 15-12, en un encuentro intenso que se extendió por más de tres horas y que tuvo un desarrollo cambiante.

El equipo sanjuanino salió a la cancha con Juan Martín Riganti, Gerónimo Elgueta, Imanol Salazar, Matheuss Alejandro, Leon Meier, Alejandro Toro y Federico Trucco como líbero. Desde el inicio logró imponer su ritmo de juego, con buena eficacia en ataque y solidez en el bloqueo, factores que le permitieron dominar con claridad los dos primeros sets del partido.

El primer parcial fue ampliamente favorable para UPCN, que aprovechó sus oportunidades ofensivas y se impuso por 25-16. En el segundo set mantuvo la intensidad y volvió a marcar diferencias con su juego colectivo para quedarse con el parcial por 25-19, resultado que parecía encaminar el partido hacia una resolución rápida.

Sin embargo, San Lorenzo reaccionó a partir del tercer set. El equipo dirigido por Manuel Quiroga, que formó con Santiago Longo, Wilson Acosta, Pedro Ojuez, Rodrigo Soria, Ramiro Nielson, Valentín Durdos y Agustín Winer o Mauro Rojas Caruso como líbero, ajustó su sistema defensivo y comenzó a encontrar mayor regularidad en ataque. Con esa mejora logró quedarse con el tercer parcial por 25-22 y luego igualar el encuentro al ganar el cuarto set por 25-20.

El partido se definió entonces en el tie break, en un tramo de gran paridad. Allí UPCN volvió a encontrar respuestas colectivas y sostuvo su eficacia ofensiva en los momentos decisivos. Con mayor precisión en los cierres de cada jugada, el conjunto sanjuanino terminó imponiéndose por 15-12 para sellar la victoria y asegurar su clasificación a las semifinales del torneo.

En el plano ofensivo, Leon Meier y Gerónimo Elgueta se destacaron como las principales referencias de ataque del equipo sanjuanino y fueron los máximos anotadores de UPCN en un partido exigente. Durante el desarrollo del encuentro también ingresaron Mateo Bozikovich, Anthony Cherfan y Juan Simón Villarruel, mientras que en San Lorenzo sumaron minutos Martín Godoy, Enzo Haureluk y Pedro Vanzetti.

La clasificación también tuvo un valor particular para el conjunto sanjuanino, ya que logró eliminar al único rival al que no había podido vencer durante la fase regular del campeonato. Con este resultado, UPCN volvió a ubicarse entre los cuatro mejores de la Liga de Vóleibol Argentina y ratificó su protagonismo en el certamen.

En la próxima instancia, el equipo de Armoa enfrentará al ganador de la serie entre Monteros y River Plate. A diferencia de los cuartos de final, las semifinales ya no se disputarán bajo el formato tour, sino que se jugarán con partidos de ida y vuelta en las respectivas localías, lo que marcará una nueva etapa en la definición del campeonato.