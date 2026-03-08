Polémica en Twitch por elegir un juego de cocina para el Día de la Mujer

Twitch generó un fuerte revuelo en redes sociales tras anunciar que Overcooked 2 será el juego protagonista del torneo especial de Twitch Rivals por el Día Internacional de la Mujer. A pesar de ser un título cooperativo valorado, la elección fue cuestionada por usuarios que consideran que un simulador de cocina refuerza estereotipos históricos vinculados al ámbito doméstico femenino, en lugar de representar la igualdad de derechos.

La controversia escaló con la reacción del streamer El Rubius, quien publicó en X: “Miles y miles de juegos disponibles, y van y escogen un juego de cocina para el Día de la Mujer”.

En este contexto, diversos sectores esperaban una propuesta más alineada con el espíritu reivindicativo del 8M, sugiriendo títulos con protagonistas femeninas o mecánicas que no aludieran a roles tradicionales.

Ante las críticas, Twitch emitió un comunicado oficial explicando que la elección fue fruto de una colaboración con el Women’s Guild, donde el juego ganó una votación entre cuatro opciones y una categoría abierta.

La plataforma declaró: “El objetivo de este evento es apoyar a esta comunidad y, como parte de eso, destacar a las mujeres dentro de la comunidad en un juego que enfatiza el trabajo en equipo, la adaptabilidad y el liderazgo compartido”.

Asimismo, la empresa enfatizó que “Twitch Rivals y el Women’s Guild tomaron la decisión deliberada de no permitir que los estereotipos dictaran qué juegos las mujeres deberían jugar o no”.

No obstante, la organización admitió fallas en la estrategia de comunicación: “Dicho esto, deberíamos haber compartido más contexto sobre los motivos detrás de la elección y haber hecho un mejor trabajo destacando a las creadoras y la colaboración que ayudó a dar forma a este show. En el futuro, la comunicación reflejará mejor la voz del Guild y el propósito detrás del Women’s Guild United Show”.