Estaba prófugo, lo atraparon y confesó abusos contra sus tres hijos

Este viernes, la Justicia de San Juan dictó una condena de 3 años y 6 meses de prisión de cumplimiento efectivo para un hombre identificado como R.T.. El sujeto fue hallado culpable de abuso sexual simple reiterado, agravado por el vínculo y la convivencia previa con sus tres hijos menores de edad.

El proceso judicial estuvo marcado por la fuga del imputado, quien no se presentó al inicio del debate oral y permaneció prófugo hasta ser capturado durante la última semana. Finalmente, este 6 de marzo de 2026, compareció ante el tribunal en condición de detenido.

Ante las pruebas recolectadas por la Unidad Fiscal de Delitos contra la Integridad Sexual (UFI ANIVI), bajo la dirección de la fiscal Ingrid Schott, el acusado decidió reconocer su responsabilidad y aceptar el acuerdo alcanzado entre el Ministerio Público Fiscal y su defensa.

La investigación acreditó que los abusos ocurrieron en distintos domicilios de la provincia donde el hombre convivía con los niños, primero en el departamento Chimbas y luego en Jáchal.

El imputado aprovechó la relación de confianza para protagonizar los hechos que derivaron en la denuncia. Además de la pena impuesta, el tribunal declaró la reincidencia del condenado y dispuso su prisión preventiva hasta que la sentencia quede firme, ordenando su inmediato traslado al Servicio Penitenciario Provincial.