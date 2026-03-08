Darío Barassi contóel grave problema de salud que sufre: "En las cuerdas vocales"

A pocos días de retomar la conducción de Ahora Caigo por la pantalla de El Trece, Darío Barassi brindó detalles sobre una afección de salud que aún repercute en su vida. El actor recordó en el ciclo Puro Show Noche la intervención quirúrgica a la que debió someterse debido a la presencia de pólipos en sus cuerdas vocales.

Al respecto, reveló: "Hace un tiempo tuve una cirugía de unos pólipos en las cuerdas vocales, y eso a veces me amerita que me tengan que estar retocando un poco las cuerdas". Si bien aclaró que el cuadro no reviste gravedad, las indicaciones médicas posteriores le exigen mantener un reposo vocal absoluto por periodos prolongados.

"Eso me molesta un poco, no es nada grave ni complejo, pero sí tengo que hacer silencio bastante tiempo después, y se darán cuenta que eso es algo que me cuesta un montón. Me desespero", confesó el animador con sinceridad.

La dificultad para comunicarse verbalmente lo ha llevado a implementar estrategias alternativas en su rutina cotidiana para sobrellevar la desesperación. Entre risas, Barassi relató: "No sé cómo hago, me desespero. Escribo en pizarras, en el celular". Respecto a cómo vive su entorno familiar estos momentos de mudez forzada, agregó con humor: "Mi mujer está chocha todo ese tiempo".

Durante la entrevista, el conductor también se tomó un momento para elogiar el rol fundamental de su esposa, Luli, y la solidez del vínculo que han construido. "Hemos pasado mil quilombos personales, y ella está siempre bancando la parada. Tenemos una familia espectacular, estoy muy orgulloso y enamorado", manifestó con emoción.

El presentador asumió su personalidad afectuosa frente a quienes cuestionan su forma de expresar sus sentimientos. "Somos un equipo, y estoy seguro que es un equipo para toda la vida. La gente me tilda de cursi, pero soy así", aceptó sin rodeos.

Para finalizar, Barassi remarcó que su felicidad plena reside en el ámbito privado junto a su mujer y sus dos hijas. "Llenar a mi casa para mí es un placer. Estar con mi mujer y mis dos hijas es un planazo. Mis hijas son muy felices y sanas. Estoy muy orgulloso de mi familia, es la gran victoria de mi vida", sentenció.