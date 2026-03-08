¿Cómo estar espléndida a los 40? Los secretos de Flor Peña

Lograr un cuerpo firme después de los 40 años es posible mediante una combinación de hábitos estratégicos, entrenamiento inteligente y alimentación equilibrada, tal como lo proyecta la figura de Florencia Peña.

La clave no reside únicamente en la genética o en una personalidad arrolladora, sino en entender que el bienestar se construye diariamente con acciones concretas que fortalecen el organismo mientras este cambia.

El pilar fundamental es el entrenamiento de fuerza, considerado el verdadero "antiage" corporal, que debe priorizarse sobre las sesiones eternas de cardio. La realización de ejercicios como sentadillas, peso muerto, estocadas, trabajo de brazos con carga y rutinas de core resultan esenciales para definir contornos, mejorar la postura, sostener el metabolismo y reducir la flacidez. Un músculo activo permite que el cuerpo se vea más firme incluso en estado de reposo.

En cuanto a la nutrición, el consumo suficiente de proteínas es el detalle que muchas mujeres suelen ignorar. Para reparar el tejido muscular, sostener la piel y mantener la energía, se recomienda incorporar fuentes inteligentes como huevos, pescados, legumbres, yogur natural y frutos secos.

Complementariamente, el cuidado de la dermis requiere estímulos como hidratación diaria con cremas ricas en ceramidas, exfoliación semanal y el uso de activos reafirmantes como cafeína o retinol corporal para lograr una apariencia más tensa al reflejar la luz.

La postura también actúa como un "lifting invisible": mantener los hombros hacia atrás, el pecho abierto y el abdomen activo logra marcar la cintura y elevar el busto. Asimismo, el descanso estratégico es vital para combatir el cortisol elevado por estrés crónico, el cual favorece la acumulación de grasa abdominal y afecta la calidad de la piel.

Para potenciar los resultados físicos, se sugiere el uso de prendas inteligentes como pantalones de tiro alto, escotes estratégicos o blazers estructurados que ordenen la silueta. Finalmente, la verdadera fórmula consiste en mantener la constancia con entrenamiento de fuerza tres veces por semana, hidratación real y una actitud de seguridad y autenticidad para sostener la versión actual con fuerza.