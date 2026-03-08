Un siniestro vial ocurrió en el departamento Rivadavia. El propietario de un Peugeot 2008 se encontró con la desagradable sorpresa de que su vehículo, que estaba estacionado, fue embestido violentamente por una camioneta que, lejos de frenar para hacerse cargo, se dio a la fuga a toda velocidad.

El damnificado expuso a DIARIO HUARPE que el choque tuvo lugar en las inmediaciones de calle Comandante Cabot y Riobamba. Según los datos aportados por testigos presenciales y el relevamiento de la zona, el vehículo responsable sería una camioneta Isuzu con dominio BAU-003.

Producto del fuerte impacto, el Peugeot terminó con la puerta del lado del conductor completamente deformada, lo que representará un costo de reparación altísimo para el afectado. Intervino personal de la Comisaría 28 del Barrio SOEVA.

Hasta el momento, la policía no ha podido dar con el paradero de la Isuzu ni identificar fehacientemente al responsable. La víctima del choque radicó la denuncia y solicita la colaboración de cualquier persona que pueda aportar datos sobre la ubicación del vehículo involucrado. Para ello, se pueden comunicar al 264576500.