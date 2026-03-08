El Dirección Tránsito (D7) de la Policía de San Juan registró un incremento en la cantidad de infracciones durante el primer bimestre de 2026 en comparación con el mismo período del año pasado. Según los datos oficiales, entre enero y febrero se labraron 4.308 actas, mientras que en igual lapso de 2025 el total había sido de 3.478. La diferencia interanual es de 830 infracciones más, lo que representa un aumento aproximado del 23,9%. Las faltas más frecuentes continúan siendo la falta de documentación obligatoria —como licencia de conducir o seguro—, el no uso del cinturón de seguridad y otras irregularidades vinculadas a los controles vehiculares.

El comisario Ricardo Díaz, jefe del D7, explicó que el incremento responde principalmente al refuerzo de los operativos de fiscalización. “El aumento en la cantidad de actas está vinculado directamente con una mayor presencia policial en la vía pública y con operativos estratégicos que se realizan en distintos puntos de la provincia”, indicó.

En promedio, durante enero y febrero de 2026 se labraron 2.154 infracciones por mes, mientras que en el mismo período del año pasado el promedio había sido de 1.739.

Las infracciones más frecuentes

Dentro del total de actas labradas, la mayor cantidad corresponde a conductores que circulaban sin la documentación obligatoria, ya sea licencia de conducir o seguro vigente. En segundo lugar aparecen las infracciones por no utilizar el cinturón de seguridad y, en tercer lugar, otras faltas vinculadas al incumplimiento de normas básicas de tránsito.

Según detalló Díaz, estos tres tipos de infracciones concentran la mayor parte de las actas realizadas por el personal policial. “La falta de documentación sigue siendo la infracción más detectada en los controles, seguida por el no uso del cinturón de seguridad. Son conductas que continúan repitiéndose y que representan un riesgo para la seguridad vial”, explicó.

Operativos y presencia territorial

Desde el Departamento D7 señalaron que el aumento de las infracciones también se explica por la ampliación de los operativos de control y la coordinación con otras dependencias policiales. En ese sentido, el despliegue de personal se realiza en distintos puntos de la provincia, con especial énfasis en zonas de mayor circulación vehicular y en horarios considerados críticos.

“El objetivo de estos operativos es fortalecer la prevención y detectar infracciones que pueden derivar en siniestros viales”, señaló Díaz. El funcionario también destacó que se trabaja con controles rotativos y sorpresivos para ampliar la cobertura territorial. “Se han reforzado los dispositivos con personal de diferentes comisarías y unidades operativas para garantizar presencia en distintos corredores viales”, agregó.

Capital y Rawson, los departamentos con más actas

En cuanto a la distribución territorial de las infracciones, el departamento Capital encabeza la cantidad de actas labradas durante el primer bimestre del año. Sin embargo, desde el D7 aclararon que este dato está directamente relacionado con la mayor presencia policial y con el volumen de tránsito que se concentra en esa zona.

Rawson aparece en segundo lugar en el registro de infracciones. “Capital registra la mayor cantidad de actas porque es donde se concentra la mayor presencia de controles y también el mayor flujo vehicular. El 40% de las infracciones son este departamento”, explicó Díaz. “Luego le sigue Rawson, que también tiene un tránsito importante y donde se desarrollan operativos con frecuencia, pero el número es menor, un 14% de las infracciones totales en San Juan”, agregó.