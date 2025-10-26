Publicidad
Política > Legislativas 2025

Elecciones 2025: a las 15 horas ya votó el 41% del padrón electoral en todo el país

A pocas horas del cierre de urnas previsto para las 18, el país registra una participación significativa en la primera jornada con Boleta Única de Papel. Los primeros resultados se esperan alrededor de las 21 horas.

POR REDACCIÓN

Hace 2 horas

A poco más de siete horas del inicio de la jornada electoral, el 41% del padrón nacional ya había emitido su voto, según informaron fuentes oficiales. El último corte parcial, a las 12 horas, había mostrado una participación del 23%, lo que evidencia un aumento sostenido a lo largo del día.

Estas elecciones legislativas renovarán la mitad de la Cámara de Diputados, con 127 bancas en juego, y un tercio del Senado, con 24 escaños que representan a las provincias. Los ciudadanos emiten su voto por primera vez mediante la Boleta Única de Papel (BUP), que permite identificar claramente a los candidatos y marcarlos con lapicera, buscando agilizar el proceso y reducir errores de votación.

Las autoridades recordaron que los votantes deben consultar previamente dónde sufragar y llevar los documentos válidos para agilizar el trámite ante las mesas receptoras. La jornada se desarrolla desde las 8 hasta las 18 horas, y se prevé que los primeros resultados se den a conocer alrededor de las 21 horas, tras el cierre de todas las mesas.

El desarrollo de estos comicios será clave para definir la composición del Congreso y medir la performance de los principales espacios políticos frente a los próximos desafíos legislativos y electorales del país. 

La expectativa ahora se centra en la velocidad de conteo y publicación de resultados, mientras millones de argentinos completan su deber cívico en una jornada histórica marcada por la implementación de la Boleta Única de Papel.

