A poco más de siete horas del inicio de la jornada electoral, el 41% del padrón nacional ya había emitido su voto, según informaron fuentes oficiales. El último corte parcial, a las 12 horas, había mostrado una participación del 23%, lo que evidencia un aumento sostenido a lo largo del día.

Estas elecciones legislativas renovarán la mitad de la Cámara de Diputados, con 127 bancas en juego, y un tercio del Senado, con 24 escaños que representan a las provincias. Los ciudadanos emiten su voto por primera vez mediante la Boleta Única de Papel (BUP), que permite identificar claramente a los candidatos y marcarlos con lapicera, buscando agilizar el proceso y reducir errores de votación.

Las autoridades recordaron que los votantes deben consultar previamente dónde sufragar y llevar los documentos válidos para agilizar el trámite ante las mesas receptoras. La jornada se desarrolla desde las 8 hasta las 18 horas, y se prevé que los primeros resultados se den a conocer alrededor de las 21 horas, tras el cierre de todas las mesas.

El desarrollo de estos comicios será clave para definir la composición del Congreso y medir la performance de los principales espacios políticos frente a los próximos desafíos legislativos y electorales del país.

La expectativa ahora se centra en la velocidad de conteo y publicación de resultados, mientras millones de argentinos completan su deber cívico en una jornada histórica marcada por la implementación de la Boleta Única de Papel.