Gustavo Bermúdez y cómo conquistó a su esposa: "La encaré en un centro médico"

Invitado al programa de Moria Casán, Gustavo Bermúdez rompió su habitual hermetismo para detallar el vínculo que mantiene con Verónica Varano desde finales de 2021. En un clima distendido, el actor confesó que el flechazo definitivo ocurrió en un entorno inesperado. “Yo la encaré. Nos conocíamos, habíamos hablado poco y una vez me la encontré en un consultorio médico. Charlamos y me quedó picando un poco. Entonces la llamé, nos encontramos para conversar y ahí arrancamos”, relató el intérprete con simpatía.

La historia, sin embargo, tiene raíces más antiguas que el azar médico. Según explicó Bermúdez, ambos se habían cruzado previamente en otras circunstancias de la vida: “Nos habíamos cruzado hace años, pero ella estaba casada y yo también. Después nos volvimos a encontrar y ahí sí comenzó”. El actor, que pronto se instalará en Mar del Plata para la temporada teatral junto a Martín Bossi y Laurita Fernández, no escatimó en elogios para su pareja actual.

Bermúdez destacó la paz que define su presente sentimental y la personalidad de la exconductora. “Hay mucha armonía y es fácil estar con Verónica porque es un ser extraordinario”, aseguró. Finalmente, bromeó sobre la profesión actual de Varano y cómo influye en su cotidianidad: “Además, ella es psicóloga, así que tiene un trabajito extra conmigo”.