La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) publicó el calendario de pagos de enero de 2026 para los distintos beneficios sociales, incluidas jubilaciones, pensiones, Asignación Universal por Hijo (AUH) y otras prestaciones. El cronograma se organiza por último número del DNI para evitar aglomeraciones y asegurar que los beneficiarios cobren en forma escalonada a lo largo del mes.

Si tu DNI termina en 1, tenés asignado un día específico de cobro dentro de enero de 2026. Según el calendario oficial:

DNI terminado en 1: cobro el miércoles 14 de enero de 2026 (para jubilados y pensionados; fechas similares aplican para otros beneficios como AUH o Asignaciones Familias, también organizadas por finalización de DNI).

La ANSES aclaró que estas fechas son las establecidas para pagos regulares, por lo que si el día de cobro coincide con un feriado o fin de semana bancario, los fondos pueden estar disponibles el día hábil siguiente en las sucursales o por medio de transferencia a la cuenta designada por el beneficiario.

Este calendario es parte del sistema de Anses para ordenar y distribuir los pagos de las distintas prestaciones que administra, como jubilaciones, pensiones, AUH, Asignaciones por Embarazo, Progresar, entre otros, y se da siempre a principios de cada año para que los beneficiarios puedan planificar sus cobros.

Para conocer las fechas del resto de los DNI o de distintos programas sociales, se puede consultar directamente el cronograma completo publicado por la ANSES en su sitio oficial o mediante sus canales de atención al público.