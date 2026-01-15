La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) publicó el cronograma de pagos para este viernes 16 de enero de 2026, que abarca distintas prestaciones sociales y asistenciales. La programación depende de la terminación del número de documento de cada titular, y permite saber qué beneficiarios perciben sus haberes hoy.

Hoy cobran las jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo cuyos documentos terminen en 5.

También reciben pagos este viernes los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Tarjeta Alimentar con documentos finalizados en 5, así como los beneficiarios del SUAF de ANSES con la misma terminación.

En cuanto a las asignaciones por embarazo, este viernes cobran quienes tienen DNI terminado en 4.

Además, las asignaciones por prenatal y maternidad se pagan hoy a beneficiarias con documentos terminados en 4 y 5.

Otras prestaciones, como las Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas (PNC) y los Pagos Únicos (matrimonio, nacimiento, adopción), corresponden a calendarios más amplios y pueden extenderse hasta el 12 de febrero según la terminación del DNI.

Este cronograma es parte del calendario general de pagos de ANSES para enero 2026, que incluye distintas fechas según la prestación y el número de documento, organizadas para que los beneficiarios puedan cobrar en tiempo y forma durante todo el mes.